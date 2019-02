Stand: 14.02.2019 16:45 Uhr

Mainzelmännchen-Ampel: "Gudn Aaahmt" im Ammerland

Vor Fußgängerampeln warten ist langweilig? Nicht in Bad Zwischenahn. Der Kurort im Ammerland hat sich zu seinem 100-jährigen Bad-Jubiläum etwas Besonderes einfallen lassen: Auf den sechs Fußgängerampeln des Heilbades regeln rote und grüne Mainzelmännnchen den Verkehr. Vier Zwischenahner Ampeln sind bereits umgerüstet, die restlichen zwei sollen folgen. Bisher gab es Mainzelmännchen-Ampeln ausschließlich in Mainz.

Die Idee entstand im Tiefbauamt

Auf der Fußgängerampel übernimmt der bebrillte Det das Kommando. Rot mahnt das Mainzelmännchen zum Stehenbleiben. Auf Knopfdruck wird Det dann grün und zeigt mit einem Ausfallschritt an, dass man jetzt über die Straße gehen darf. "Die Idee ist bei uns zum 100. Bad-Jubiläum im Tiefbauamt entstanden. Da haben wir uns gefragt, was können wir machen. Da fiel uns Herr Gerlach ein, der hier gelebt und die Mainzelmännchen erfunden hat", sagte Karl-Heinz Bischof, Leiter des Tiefbauamtes in Bad Zwischenahn, NDR 1 Niedersachsen.

Genehmigung bis Ende des Jahres

Mainzelmännchen-Erfinder Wolf Gerlach, der die sechs ZDF-Werbe-Ikonen 1963 das Laufen lehrte, lebte im Ruhestand bis zu seinem Tod 2012 in Bad Zwischenahn. Im Kurpark erinnert bereits ein Bronze-Mainzelmännchen an Gerlach. Das ZDF hatte auf Nachfrage der Zwischenahner Verwaltung nichts gegen die Nutzung des schlauen Det auf den Ampeln des Kurorts. Die Genehmigung des Landkreises Ammerland sieht vor, dass die Ampeln zumindest bis Jahresende "vermainzelt" werden dürfen. Wenn es gut ankommt, so heißt es in der Verwaltung, sollen die Mainzelmännchen sogar dauerhaft auf den Ampeln am Zwischenahner Meer den Takt vorgeben.

