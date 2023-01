Mängel in Schweinemast: Tierschützer protestieren vor Prozess Stand: 31.01.2023 10:50 Uhr Zwei Männer sollen in einer Schweinemast in der Samtgemeinde Lathen im Emsland gegen den Tierschutz verstoßen haben. Heute wird der Fall am Amtsgericht Papenburg verhandelt. Vor Ort gab es Proteste.

Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hatte gegen die Angeklagten Strafbefehle verhängt. Dagegen setzten sich die Männer zur Wehr, teilte das Amtsgericht mit. Daher landete der Fall nun vor Gericht. Die Angeklagten sind am Dienstag jedoch nicht persönlich zum Prozess erschienen, sondern ließen sich durch ihre Anwälte vertreten. Die Tierrechtsorganisation Deutsches Tierschutzbüro protestierte vor Beginn der Gerichtsverhandlung vor dem Gerichtsgebäude.

Videos 4 Min Erneut Brand in Schweinezuchtanlage: 2.500 Ferkel verendet Die Ursache für das Feuer in Neubörger ist noch unklar. Ein Gespräch über Brandschutz mit Tierschützer Stefan Stein. (30.01. 2023) 4 Min

Aufnahmen zeigen verwundete Schweine

Im Herbst 2020 waren Mängel in dem Schweinemastbetrieb, einem der größten in ganz Niedersachsen, bekannt geworden. Tierschützer hatten heimlich im Innern gefilmt und dann die Kreisverwaltung und die Staatsanwaltschaft verständigt. In dem Stall seien demnach teils Tränken abgestellt gewesen und kranke Tiere nicht behandelt worden. Aufnahmen zeigen humpelnde Schweine mit schweren Verletzungen an den Beinen, mit blutenden Wunden, Abszessen und geröteten Augen.

Am 21. Februar ist ein weiterer Verhandlungstermin angesetzt, teilte das Amtsgericht Papenburg dem NDR in Niedersachsen mit.

