"MSC Zoe": Kutterfischer fürchten Container

Die Havarie des Frachters "MSC Zoe" in der Nordsee wird die Einsatzkräfte vermutlich noch Monate beschäftigen. Die Bergung der laut Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) 277 vom Schiff ins Meer gefallenen Container ist aufwendig. Und während einige bereits ans Land gespült worden, fürchten niedersächsische Fischer die Container, die noch im Meer schwimmen oder bereits untergegangen sind. "Am gefährlichsten sind sie für uns, wenn sie am Meeresboden liegen, weil wir mit Grundschleppnetzen arbeiten", sagt Dirk Sander, Vorsitzender vom Verband der Deutschen Kutter- und Küstenfischer, NDR 1 Niedersachsen.

Lies: "Wir gehen von 277 Containern aus" 04.01.2019 08:35 Uhr 277 Container befinden sich laut Umweltminister Olaf Lies (SPD) nach der Havarie der "MSC Zoe" in der Nordsee. Nun gehe es vor allem darum, die richtigen Konsequenzen aus dem Vorfall zu ziehen.







Container könnten Gefahr für Krabbenfischer werden NDR 1 Niedersachsen - Aktuell - 04.01.2019 16:00 Uhr Autor/in: Stahlberg, Thomas Niedersachsens Fischer sind wegen der gesunkenen Container der "MSC Zoe" in Sorge. Verfängt sich ein Netz an einem Behälter, könnte das lebensgefährlich werden.







Container sind "für Fischerei ein großes Elend"

Wenn ein Boot mit seinem Netz an einem Container hängen bleibt, "kann ein Kutter sogar kentern", so Sander weiter. "Das sind tödliche Fallen, ähnlich wie wenn man mit dem Netz vor ein Schiffswrack kommt." Wo solche gesunkenen Schiffe liegen, das wüssten die Fischer, "die haben wir in unseren Seekarten". Doch die jüngst von Bord gestürzten Container der "MSC Zoe", "die da plötzlich liegen, die sind für die Fischerei ein großes Elend". Das Ausmaß des Risikos, dass durch die Container besteht, lässt sich für das Havariekommando nur schwer abschätzen. Möglicherweise seien zudem Container noch miteinander verbunden und könnten damit auch eine Gefahr für große Schiffe sein.

Zehn Container in deutschen Gewässer gesichtet

Am Dienstag hatte der Riesenfrachter auf dem Weg vom belgischen Antwerpen nach Bremerhaven die Container in stürmischer See verloren. An niederländischen Stränden, nur etwa 30 Kilometer von Borkum entfernt, war am Donnerstag immer mehr Treibgut aufgetaucht, darunter auch Gefahrenstoffe. Am Freitag wurden dann auch am Strand der ostfriesischen Insel zerstörte Fernseher eingesammelt. In der Nordsee, nordwestlich der Insel, wird derzeit die Suche nach den verlorenen gegangen Containern fortgesetzt. Dabei kommt auch das Spezialschiff "Wega" des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie zum Einsatz. Es verfügt über spezielle Echolote und Sonaranlagen. Denn von den bisher zehn in deutschen Gewässern gesichteten Containern konnte nur einer gesichert werden. Die neun übrigen seien gesunken, teilte das Havariekommando mit.

