Loxstedt: Unfallflucht nach gefährlichem Überholmanöver

Ein Autofahrer hat auf der B437 in Loxstedt im Landkreis Cuxhaven am Montag mit einem Überholmanöver einen Unfall ausgelöst. Laut Polizei überholte der Fahrer einen Lkw. Dabei scherte er mit seinem SUV so knapp vor dem Lastwagen wieder ein, dass der Fahrer des Sattelzugs stark abbremsen und ausweichen musste. Der Lkw kollidierte daraufhin mit der Seitenleitplanke. Es entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (04706) 94 80 zu melden.

