Stand: 07.09.2019 12:30 Uhr

Lokführermangel: Nordwestbahn streicht Verbindungen

Leerstand im Führerstand: Der Lokführermangel bei der Nordwestbahn hat Konsequenzen. An den Wochenenden werden ab Sonnabend mehrere Verbindungen gestrichen - darunter der Zug von Wilhelmshaven nach Bremen sowie eine Nachtfahrt von Bremen nach Lohne. Für andere Verbindungen, teilte der Bahnbetreiber mit, seien Schienenersatzverkehre eingerichtet. Will heißen, die Fahrgäste müssen in einen Bus umsteigen, um ans Ziel zu kommen. Darunter sind die Strecken von Oldenburg nach Cloppenburg sowie von Wilhelmshaven nach Oldenburg.

Videos 01:28 Nordwestbahn - Verlängerung trotz Pannen Trotz wochenlanger Ausfälle hat die Nordwestbahn von der Landesnahverkehrsgesellschaft einen Anschlussvertrag bekommen. Die Auflage: mehr Pünktlichkeit. Video (01:28 min)

Konzept vorerst bis 2020 gültig

Fahrgäste von Delmenhorst nach Bremen müssen am Wochenende künftig auf die Regionalbahnen RS 3 oder RS 4 ausweichen. "Alle Züge der RB 58 enden und starten am Wochenende in Delmenhorst. Durch das Umsteigen in Delmenhorst verlängert sich die Reisezeit von und nach Bremen um 6 bis 12 Minuten", teilte die Nordwestbahn weiter. Das Konzept werde in dieser Form voraussichtlich bis April 2020 bestehen bleiben. Erst dann würden wieder ausreichend Triebfahrzeugführer für alle Verbindungen vorhanden sein.

Schafft Abkommen auch Abhilfe?

"Wir bedauern zutiefst, dass wir in jüngster Zeit unseren Kunden keinen verlässlichen Service bieten konnten", sagte Rolf Erfurt, Vorsitzender der Geschäftsführung des Unternehmens. Abhilfe soll unter anderem ein Abkommen der Eisenbahnunternehmen in Niedersachsen schaffen, das die Nordwestbahn unterzeichnet hat. Darin garantieren die Bahnen, sich untereinander keine Lokführer mehr abwerben zu wollen. Ob das schon lang andauernde Problem dadurch allerdings gelöst wird, bleibt abzuwarten.

Weitere Informationen zu den Fahrplanänderungen und Zugausfällen unter www.nordwestbahn.de.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.09.2019 | 12:00 Uhr