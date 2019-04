Stand: 05.04.2019 15:21 Uhr

Lok in Emden entgleist - Strecke gesperrt

In Emden ist am Freitagvormittag eine Rangierlok entgleist. Verletzt wurde niemand, wie die Bundespolizei mitteilte. Die Zugstrecke zwischen Leer und Emden ist laut Deutscher Bahn allerdings bis mindestens 23 Uhr gesperrt. Der Zwischenfall ereignete sich im Rangierbahnhof in Emden. Direkt daneben verläuft das Gleis für den Personenverkehr.

Fernverkehr nur bis Leer

Züge von Emden nach Norddeich fahren weiterhin. Zwischen Leer und Emden werden ersatzweise Busse eingesetzt. Fernverkehrszüge enden und beginnen in Leer, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Folgende Verbindungen seien von der Streckensperrung betroffen:

IC Norddeich - Emden - Bremen - Hannover - Magdeburg - Leipzig

IC Norddeich - Emden - Münster(Westf) - Köln - Koblenz

Güterzug drückte Lok zurück

Nach ersten Erkenntnissen der Bundespolizei hatte ein Güterzug gegen 11.30 Uhr beim Zurücksetzen die Rangierlok zurückgedrückt, die im selben Gleis stand. Dadurch sei die Lok aus dem Gleis gesprungen. Die Bahnanlagen seien beschädigt worden. Die Höhe des Schadens stehe noch nicht fest.

