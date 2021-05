Stand: 05.05.2021 08:27 Uhr Löningen: Zwei Verletzte bei Lkw-Unfall auf der B213

Nach einem schweren Unfall mit vier Lastwagen bei Löningen (Landkreis Cloppenburg) ist die B213 voraussichtlich noch bis zum Nachmittag in beide Richtungen voll gesperrt. Nach Angaben der Polizei hatte sich am späten Dienstagabend ein Rad von einem Lkw gelöst und war in den Gegenverkehr gerollt. Beim Ausweichen stieß ein Sattelzug mit einem dritten Lastwagen zusammen. Schließlich fuhr ein weiterer Laster über das verlorene Rad. Der Fahrer, der mit seinem Sattelzug ausweichen wollte, erlitt schwere Verletzungen, ein weiterer Fahrer wurde leicht verletzt. An zwei Fahrzeugen entstand Totalschaden, auch die anderen sind zum Teil stark beschädigt. Die Polizei geht von einem Gesamtschaden im höheren sechsstelligen Bereich aus.

VIDEO: Schwerer Unfall mit vier Lkw bei Löningen (1 Min)

