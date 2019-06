Stand: 04.06.2019 08:46 Uhr

Lkw in Flammen: A1 bei Wildeshausen gesperrt

Schwerer Unfall auf der A1 bei Wildeshausen (Landkreis Oldenburg): In der vergangenen Nacht ist gegen 2.30 Uhr ein in Richtung Osnabrück fahrender Lkw nahezu ungebremst auf ein beleuchtetes Baustellenfahrzeug einer Nachtbaustelle aufgefahren, wie ein Polizeisprecher sagte. Der 44-jährige Fahrer wurde schwer verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Der Lkw und Auflieger, der mit Tabak beladen war, gerieten bei dem Unfall in Brand. Im Anschluss griffen die Flammen auch auf das Baustellenfahrzeug über. Beide Fahrzeuge brannten komplett aus. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens eine Millionen Euro.

A1 bis zum Mittag gesperrt

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die A1 zunächst in beide Richtungen gesperrt. Während die Strecke in Fahrtrichtung Hamburg wieder frei ist, ist die Strecke zwischen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord in Fahrtrichtung Osnabrück weiterhin gesperrt. Die Sperrung soll "bis mindestens in die Mittagsstunden" andauern, teilte die Polizei mit. Autofahrer sollen den Bereich großräumig umfahren. Die Polizei empfiehlt, im Dreieck Stuhr auf die Autobahn 28 in Richtung Oldenburg zu fahren, im Ostkreuz Oldenburg auf die Autobahn 29 in Richtung Ahlhorner Dreieck und dort zurück auf die Autobahn 1 in Richtung Osnabrück zu wechseln. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

