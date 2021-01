Stand: 16.01.2021 14:29 Uhr Lkw gerät in Baustellenbereich von A280 in Brand

Auf der A280 bei Bunde (Landkreis Leer), in einem einspurigen Baustellenbereich kurz vor dem Grenzübergang zu den Niederlanden, ist am frühen Sonnabend ein Lastwagen in Brand geraten. Ursache war offenbar ein technischer Defekt. Dies habe der Fahrer angegeben, teilte die Polizei mit. Nach Angaben der aus dem niederländischen Bad Nieuweschans alarmierten Feuerwehr handelte es sich um einen Reifenbrand. Der Lkw war nach dem Feuer nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Weil auch Treibstoff ausgelaufen war, musste die Fahrbahn aufwendig gereinigt werden. Infolgedessen wurde die Autobahn bis in die Mittagsstunden in beide Richtungen gesperrt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 25.000 Euro.

