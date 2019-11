Stand: 17.11.2019 12:28 Uhr

Listerien? Schlachter in Veenhusen startet Rückruf

Wegen möglicher Listerien in ihren Fleischprodukten hat die Naturschlachterei Lay in Veenhusen (Landkreis Leer) eine Rückrufaktion gestartet. Die Ware solle umgehend entsorgt werden, teilte ein Unternehmenssprecher mit. Verkauft wurden die möglicherweise betroffenen Fleischprodukte in den Geschäften in Leer und Veenhusen. Zurückgerufen wurden auch die bereits vor einer Woche bei einer Adventsausstellung in Neermoor verkauften Waren. Zudem alle Produkte, die über den Partyservice geliefert wurden.

Bakterien bei Eigenkontrollen entdeckt

Der Rückruf, der am Samstagabend im KATWARN-System veröffentlicht wurde, verbreitete sich schnell über die sozialen Netze. Auch der Landkreis Leer warnt auf seiner Internetseite vor dem Verzehr von Waren der Naturschlachterei Lay. Nach Angaben eines Kreissprechers wurden die Bakterien bei Eigenkontrollen durch die Schlachterei entdeckt. Die Behörde sei umgehend und vorschriftsgemäß informiert worden. Die Filialen wurden bis auf weiteres geschlossen und sämtliche Waren vernichtet.

Bisher keine Hinweise auf Krankheitsfälle

Wie der Landkreis weiter mitteilte, seien bereits umfangreiche Reinigungsarbeiten im Betrieb angelaufen. Bislang gebe es noch keine Hinweise auf Krankheitsfälle. Bei einer Infektion mit Listerien sind vor allem abwehrgeschwächte Menschen und Schwangere gefährdet.

Das Familienunternehmen in Neermoor existiert seit mehr als 30 Jahren im Landkreis Leer und bezieht seine Rohwaren nach eigenen Angaben von Höfen aus der Region.

In einer früheren Version der Meldung hieß es, die Schlachterei befinde sich in Neermoor. Dies ist nicht richtig. Wir danken für den Hinweis und bitten um Entschuldigung.

