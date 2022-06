Stand: 25.06.2022 12:42 Uhr Leer: Polizei löst ausufernde Party in Innenstadt auf

In der Fußgängerzone von Leer in Ostfriesland hat die Polizei eine Privatparty mit 250 Gästen aufgelöst. In der Nacht zu Sonnabend hätten sich "viele Anwohner" über den Lärm in der Mühlenstraße beschwert, teilte die Polizei am Sonnabend mit. Die Beamten seien hingefahren und trafen gut 250 Leute an, die sowohl in der Wohnung, als auch vor dem Haus in der Fußgängerzone feierten. "Einige alkoholisierte Besucher traten gegen Flaschen", hieß es. Die Beamten beendeten die Party. Es seien Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten und "dementsprechende Kostenrechnungen gegen die Verantwortlichen" erstellt worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 25.06.2022 | 12:00 Uhr