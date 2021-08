Stand: 06.08.2021 14:57 Uhr Landkreis Vechta: Corona-Zahlen durch Urlauber gestiegen

Die gestiegene Zahl der Corona-Infektion im Landkreis Vechta liegt vor allem an Menschen, die aus dem Urlaub zurückkehren. Dies teilte die Kreisverwaltung am Freitag mit. Demnach seien 30 Prozent aller neuen Corona-Fälle auf Reiserückkehrer und in 60 Prozent auf deren Kontaktpersonen zurückzuführen. Der Landkreis nannte hier vor allem Urlauber aus Spanien, den Niederlanden und Portugal. Die Verwaltung verwies in diesem Zusammenhang noch einmal auf die Quarantäne-Pflicht, die für Ungeimpfte bei der Rückkehr aus einem Hochrisikogebiet gilt - auch bei einem negativem Test.

