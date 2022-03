Stand: 21.03.2022 17:20 Uhr Landkreis Vechta: Bundesweit niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz

Seit Tagen meldet das Robert Koch-Institut (RKI) für den Landkreis Vechta die niedrigsten Corona-Inzidenzen in ganz Deutschland. An diesem Montag lag der Wert bei 434 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage. Der bundesweite Spitzenreiter Sigmaringen (Baden-Württemberg) verzeichnet mit 3.615 Fällen fast das neunfache, der Spitzenreiter in Niedersachsen, Emden, mit 2.526 Erkrankten fast das sechsfache. Erklären konnte der Landkreis Vechta die verhältnismäßig günstige Corona-Lage nicht. Allerdings wichen die vom RKI ausgewiesenen Werte oft von den eigenen Berechnungen des Landkreises ab. Ob Zahlen falsch übermittelt wurden, sei dabei nur schwer nachzuvollziehen, da die eingehenden Befunde automatisiert über digitale Schnittstellen weitergemeldet würden, hieß es aus dem Kreishaus.

