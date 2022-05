Stand: 13.05.2022 19:35 Uhr Landkreis Leer: Pkw kollidiert mit Trecker, Fahrer stirbt

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Freitag in Uplengen (Landkreis Leer) gekommen. Wie die Polizei mitteilte, waren in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache ein Pkw und ein Traktor kollidiert. Der 30-jährige Pkw-Fahrer aus Bremen erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Der 40-jährige Traktor-Fahrer aus Bösel (Landkreis Cloppenburg) wurde leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 20.000 Euro.

VIDEO: Tödlicher Unfall in Uplengen: Pkw prallt frontal in Trecker (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 16.05.2022 | 06:30 Uhr