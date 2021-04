Stand: 13.04.2021 12:32 Uhr Landkreis Friesland: Rettungskräfte üben Spezialeinsätze

Rettungskräfte üben von heute im Landkreis Friesland an Spezialeinsätze. Dabei geht es um das Bergen von Verletzen in schwierigem Gelände, etwa im Wattenmeer, in einem Waldstück und auf See. Mit dabei sind die Luftretter des ADAC. Geübt werden soll etwa wie Verunglückte von Bord eines Schiffes oder aus dem Watt geholt werden können. Zum Einsatz kommt unter anderem ein Hubschrauber, der mit einer Seilwinde ausgestattet ist.

