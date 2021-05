Stand: 20.05.2021 07:35 Uhr Landkreis Diepholz: Grundwasser mit Aluminium belastet?

Das Grundwasser im Landkreis Diepholz ist stellenweise offenbar stark mit Aluminium belastet. Das haben Tests im Auftrag der Umweltschutzorganisation VSR-Gewässerschutz ergeben. Die höchsten Werte wurden demnach in Brunnen der Gemeinden Weyhe und Stuhr sowie in der Stadt Sulingen gefunden. Ammoniak aus der Landwirtschaft mache das Wasser sauer, was dazu führe, dass Aluminium aus dem Boden gelöst werde, so die Umweltschützer. Vom Landkreis hieß es, die offiziellen Trinkwasser-Versorger im Kreis hätten keine Probleme mit Aluminium.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 20.05.2021 | 06:30 Uhr