Landkreis Cuxhaven: Radfahrer stirbt bei Unfall

Im Landkreis Cuxhaven ist am Montag ein 63 Jahre alter Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw ums Leben gekommen. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, verlor der Fahrer des Autos die Kontrolle über das Fahrzeug, als er einen Lkw überholen wollte. Laut Polizei erfasst er daraufhin den Radfahrer, der an der Kreisstraße zwischen Wingst und Bülkenau am Fahrbahnrand stand. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Die Staatsanwaltschaft Stade ordnete eine Untersuchung des Unfalls durch einen Sachverständigen an.

