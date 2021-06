Stand: 23.06.2021 16:49 Uhr Landkreis Cloppenburg beschlagnahmt fast 2.700 Schweine

Das Veterinäramt des Landkreises Cloppenburg hat am vergangenen Sonnabend fast 2.700 Schweine beschlagnahmt. Die Tiere seien nach Angaben der Verwaltung in vier Betrieben im Cloppenburg und im Emsland nicht artgerecht gehalten worden. 54 Schweine mussten vor Ort notgetötet werden, so ein Sprecher des Landkreises. Die Tiere hätten erhebliche mit Schmerzen, Schäden und Leiden verbundene Befunde aufgewiesen, hieß es weiter - etwa Lahmheit und Nabelbrüche. Das hätte einen Transport oder spätere Schlachtung ausgeschlossen. Dem Halter der Tiere war bereits vor zwei Jahren verboten worden, Schweine zu halten. Er eröffnete aber unter einem anderen Namen einen neuen Betrieb.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 23.06.2021 | 16:00 Uhr