Landkreis Cloppenburg: Weiter zu viel Nitrat im Grundwasser Stand: 02.02.2021 12:22 Uhr Die Belastung des Grundwassers mit gesundheitsschädlichem Nitrat ist im Landkreis Cloppenburg weiterhin zu hoch. Das zeigt ein entsprechender Bericht, den der Landkreis veröffentlicht hat.

Demnach wurde in mehr als einem Drittel von rund 60 Testbrunnen der Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter überschritten. In einem Viertel wurde sogar ein Wert von mehr 100 Milligramm gefunden, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Das mehr als 300 Seiten umfassende "Nitratmonitoring" für das Jahr 2019/2020 zeigt zudem auf, dass die durchschnittliche Nitratkonzentration zwischen Herbst 2016 und Frühjahr 2020 in dem für seine intensive Landwirtschaft bekannten Landkreis Cloppenburg weiter angestiegen ist.

Sind die Bodenschichten schuld?

Der Landkreis selbst wiegelt ab - und verweist auf die verschiedenen Bodenschichten, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Es könne schon sein, dass die letzten verschärften Düngerregeln sich da noch gar nicht auswirken konnten, so der Landkreis. Ähnlich argumentieren die Landwirte selbst: Landvolk-Chef Hubertus Berges bezweifelt, dass das Messstellennetz wirklich seriös ist.

Grüne: Landrat soll einschreiten

Deutliche Kritik von der anderen Seite äußern die Grünen: Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Filiz Polat forderte, die Agrarpolitik neu auszurichten, um die Grundwasserproblematik endlich in den Griff zu kriegen. Die Cloppenburger Grünen-Sprecherin Irmtraud Kannen sieht Landrat Johann Wimberg (CDU) in der Pflicht. Er müsse das Thema nun endlich zur Chefsache zu machen, so Kannen.

