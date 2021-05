Landkreis Aurich: Neues Ziel für umstrittenen Tiertransport Stand: 06.05.2021 18:55 Uhr Von Bayern über Niedersachsen nach Marokko - die geplante Route eines Tiertransportes hatte zuletzt viel Kritik auf sich gezogen. Für die 32 Rinder gibt es nun ein neues Ziel.

Die trächtigen Tiere sollen stattdessen nach Belgien gebracht werden. Dies teilte ein Sprecher des Landkreises Aurich am Donnerstag mit. Wann dies geschehen soll, war zunächst unklar. Zunächst hatte die "Ostfriesen-Zeitung" berichtet. Die Tiere stammen ursprünglich aus Bayreuth und stehen aktuell in Niedersachsen. Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) hatte das Vorhaben Ende April im Landtag massiv kritisiert und angekündigt, prüfen zu lassen, ob die Abfertigung der bayerischen Tiere in Niedersachsen verweigert werden kann.

Videos 3 Min Tiertransporte nach Nordafrika nur mangelhaft kontrolliert? Das Verbot dieser Tiertransporte wurde in Niedersachsen gekippt und wird nun, laut Tierschützenden, als Schlupfloch genutzt. 3 Min

Grüne halten Umleitung für "Augenwischerei"

Die Grünen kritisieren die Entwicklung. Mit der "einmaligen Umleitung" würden weitere Transport über Aurich nicht verhindert. "Es ist Augenwischerei, wenn ein Lkw nun nur nach Belgien fährt, zugleich aber die anderen dort gesammelten Rinder weiterhin die weite Fahrt nach Afrika erleiden müssen", sagte Miriam Staudte, agrarpolitische Sprecherin der Grünen. Das Problem der tagelangen Tiertransporte müsse stattdessen grundlegend angegangen werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.05.2021 | 06:30 Uhr