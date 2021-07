Landdisco aus Harpstedt erwacht im Museum zu neuem Leben Stand: 19.07.2021 12:45 Uhr Im Museumsdorf Cloppenburg können Besucher ab sofort in die Landdisco "Zum Sonnenstein" aus Harpstedt eintauchen. Die Disco ist 40 Kilometer vom Ursprungsort entfernt originalgetreu aufgebaut worden.

An Hörstationen können die Museums-Besucherinnen und Besucher den Gesprächen von Diskogästen, Angestellten und Betreibern lauschen. Zudem können sie etwas über die Geschichte des "Sonnensteins" erfahren. Weil noch alles wie früher erhalten ist, sei die Disco ein Zeugnis regionaler Jugend- und Musikkultur, sagte Museumsleiterin Julia Schulte to Bühne im Gespräch mit dem NDR in Niedersachsen.

Gebäude zum Transport in acht Teile zerschnitten

Der letzte Besitzer hatte 2013 nach einer Insolvenz das Weite gesucht - und die Disco sich selbst überlassen. Daraufhin beschloss der Rat des Fleckens Harpstedt, dem Freilichtmuseum in Cloppenburg das baufällige Gebäude samt Inventar als Schenkung zu überlassen. Für den Transport zerschnitt eine Spezialfirma die Fassade der Disco in acht Teile, die dann samt Tanzfläche, DJ-Pult, Lichtanlage und Möbeln nach Cloppenburg transportiert wurden. Nun lebt die Disco im Musemsdorf Cloppenburg weiter, wo sie die Jugend- und Freizeitkultur vergangener Tage erlebbar machen soll.

