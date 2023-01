Stand: 05.01.2023 08:18 Uhr Land will mehr Kontrollen in Ställen, Tierhalter lehnen das ab

Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte (Grüne) will künftig Tierställe verstärkt kontrollieren. Dafür seien die Veterinärämter zuständig, so Staudte. Allerdings müsse das Personal aufgestockt werden. Fraglich ist bisher, wer das bezahlen soll. Staudte fordert auch, dass Landwirte zum Thema Tierwohl umfassender beraten werden müssten. Das Landvolk hält diese Maßnahmen für unnötig. Im Landkreis Cloppenburg beispielsweise arbeiteten Landvolk, Kommunen und Tierärzte gut zusammen, so Landvolk-Betriebsmittel Geschäftsführer Berhard Suilmann. Das gelte zum Beispiel für den Transport von Tieren. Diese Praxis habe sich bewährt und reiche aus.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lebensmittelindustrie Landwirtschaft Massentierhaltung