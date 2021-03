Stand: 30.03.2021 13:59 Uhr Land Niedersachsen fördert Dörfer in der Region

Das Land Niedersachsen hat weitere Gemeinden aus der Region in sein Dorfentwicklungsprogramm aufgenommen. Dazu zählen Esterwegen und Niederlangen im Emsland, Hinte im Landkreis Aurich, Bakum-Ost im Landkreis Vechta sowie Hatten im Landkreis Oldenburg. Die Gemeinden haben sich dafür in einem Wettbewerb qualifiziert. Landesweit werden mehr als 800 Dörfer in dem Programm gefördert.

