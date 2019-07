Stand: 17.07.2019 17:02 Uhr

LNVG überprüft Zugausfälle bei der Nordwestbahn

Kunden der Nordwestbahn haben es nicht leicht. Insbesondere auf der Verbindung der RS 1 zwischen Bremen-Nord und Verden kommt es derzeit wieder vermehrt zu Zugausfällen. Am Dienstag und Mittwoch fielen zahlreiche Verbindungen im Regio-S-Bahn-Verkehr aus. Das Unternehmen verweist auf Personalmangel im Bereich der Lokführer, Krankheitsfälle und die Urlaubszeit. Schnelle Besserung für Pendler, die zudem mit verkürzten Zügen und mitunter fehlendem Schienenersatzverkehr klar kommen müssen, ist nicht in Sicht: Am Wochenende drohen weiteren Ausfälle. Nun wird die Serie an Ausfällen, die auf dieser Strecke schon häufiger auftrat, ein Fall für die Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) in Hannover.

Videos 01:28 Nordwestbahn - Verlängerung trotz Pannen Trotz wochenlanger Ausfälle hat die Nordwestbahn von der Landes-Nah-Verkehrs-Gesellschaft einen Anschluss-Vertrag bekommen. Auflage: mehr Pünktlichkeit. Video (01:28 min)

LNVG überprüft Ausfälle

Man beobachte die andauernden Ausfälle mit Sorge, sagte ein Sprecher NDR 1 Niedersachsen. Bei der LNVG werde überprüft, ob die Nordwestbahn die massiven Ausfälle durch vorausschauendes Handeln hätte verhindern können. Im Moment warte man auf einen Bericht der Nordwestbahn zu den Problemen, so der Sprecher. Sollte die LNVG dem privaten Bahnunternehmen Fehler nachweisen, könnte das teuer werden. Denn: Die Nordwestbahn bekommt von der LNVG dafür Geld, dass sie ihre Strecken zuverlässig bedient. Wenn die Nordwestbahn selbst zu verantworten hat, dass ihre Züge immer wieder ausfallen, würden die Gelder aus Hannover zusammengestrichen - und zwar in einem solchen Ausmaß, dass es richtig weh tue, sagte der LNVG-Sprecher.

Beschwerden von Bürgermeistern

Für die Nordwestbahn, die sich am Mittwoch auf Anfrage von NDR 1 Niedersachsen dazu nicht äußern wollte, wäre das keine Premiere. Erst im Herbst 2018 hatte die LNVG angekündigt, wegen zahlreicher Ausfälle auf den Strecken zwischen Osnabrück, Bremen, Wilhelmshaven und Esens die Zuschüsse zu kürzen. Auch Kritik trifft das Unternehmen nicht zum ersten Mal: Im September hatten mehrere Bürgermeister aus der Weser-Ems-Region die Nordwestbahn in einem Brandbrief kritisiert. Der Grund: anhaltende Zugausfälle.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 17.07.2019 | 17:00 Uhr