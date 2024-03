Kuh gewinnt Wahl zur "Miss Ostfriesland": Premiere für "Pamela" Stand: 07.03.2024 10:02 Uhr Von "Färsen mit einem Kalb" bis zu "alten Damen": Der Verein Ostfriesischer Stammviehzüchter hat die schönsten Kühe im Nordwesten Niedersachsens ausgezeichnet. Siegerin über alle Altersklassen ist "Pamela".

Die schwarz-weiße Kuh vom Hof Hobbie bei Wilhelmshaven erhielt bei dem jährlichen Wettbewerb die meisten Punkte. Mehrere Dutzend anderer Kühe waren bei der Excellent-Schau in Leer am Mittwoch laut Veranstalter in unterschiedlichen Klassen angetreten. Die vier Jahre alte "Pamela" war entsprechend bereits vor Vergabe des Haupttitels zweimal in anderen Kategorien erfolgreich - und dass bei ihrer ersten Teilnahme an dem traditionellen Wettbewerb.

Erfolgsrezept für Pamela: Spezial-Futter in der Vorbereitung

Ganz ohne Mühe kam der Erfolg bei der 42. Ausgabe der Schau in der Ostfrieslandhalle nicht zustande. In der Vorbereitung hatte Halterin Anna Hobbie aus dem Wangerland nach eigenen Angaben speziell auf das Futter von Pamela geachtet. Auch während der Schau war Hobbie präsent - und trat gemeinsam mit Pamela vor den Preisrichter. Entsprechend freut sich die Halterin über den Erfolg: "Ich bin unglaublich stolz auf Pamela", sagte Hobbie.

Werbung für Ställe - und Nachzüchtungen

Die Wahl zur "Miss Ostfriesland 2024" gilt als wichtiges Schaufenster für Züchter im Nordwesten Niedersachsens. Mit einem erfolgreichen Abschneiden können sie für ihre Ställe und Nachzüchtungen werben. Im vergangenen Jahr hatte die Milchkuh "India" den Titel gewonnen. Die rund fünf Jahre alte schwarzbunte Milchkuh von einem Züchter in Berumerfehn (Landkreis Aurich) war in diesem Jahr nicht erneut angetreten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 06.03.2024 | 08:30 Uhr