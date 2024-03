Kuh-Contest in Verden: "Rosalie" gewinnt "Schau der Besten" Stand: 01.03.2024 17:50 Uhr Die Jury hat entschieden: "Rosalie" von Züchter Henrik Wille aus Herbergen im Landkreis Cloppenburg ist auf der "Schau der Besten" zur schönsten Kuh des Landes gekürt worden.

3.000 Besucherinnen und Besucher aus mehr als 20 Ländern lockte der Veranstalter Masterrind am Donnerstag zur Leistungsschau nach Niedersachsen. Zur 50. Jubiläumsschau wurden in Verden in der Niedersachsenhalle 170 Kühe versteigert. Zuvor haben sogenannte Fitter - "Kuhfriseure" - die Tiere für ihren großen Auftritt auf der Bühne der Miss-Wahl herausgeputzt.

"Schau der Besten": Rinder-Auktion, Präsentationen und Ausstellungen

Besucher konnten Kühe der Rassen Deutsche Holstein und Holstein Rotbunt sehen. Außerdem stellten Züchter ihre Programme zur Nachzucht vor und es gab eine Ausstellung einiger Unternehmen aus dem Agrarsektor. Am Mittwoch hatten zunächst die Auktion von Milch- und Zuchttieren aus dem Bereich der Spezialgenetik stattgefunden.

