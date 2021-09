Kühllaster fährt auf A1 bei Oyten in Gefahrguttransporter

Stand: 15.09.2021 15:12 Uhr

Auf der A1 ist am Mittwochvormittag ein Kühllaster nahezu ungebremst auf einen Gefahrguttransporter aufgefahren. Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Bremen kurz vor Oyten an einem Stauende.