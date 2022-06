Stand: 12.06.2022 10:58 Uhr Klinikum Leer: Blockheizkraftwerk in Flammen

Auf dem Gelände des Klinikums Leer hat es am Samstagabend gebrannt. Die Feuerwehr rückte mit rund 60 Einsatzkräften an. Ein Atemschutztrupp kämpfte sich durch dichten Rauch und entdeckte das Feuer im Keller eines Betriebsgebäudes, wo das Blockheizkraftwerk in Flammen stand. Den Feuerwehrleuten gelang es, den Brand innerhalb einer halben Stunde zu löschen. Für Patientinnen, Patienten und Mitarbeitende des Klinikums bestand den Angaben der Polizei zufolge keine Gefahr. Die Brandursache ist noch unklar.

