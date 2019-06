Stand: 09.06.2019 15:53 Uhr

Kind ertrinkt in Badewanne: Mutter festgenommen

Nach dem Tod eines einjährigen Jungen in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) hat die Polizei die Mutter vorläufig festgenommen. Nach Angaben einer Sprecherin war das Kind am Sonnabend im Ortsteil Bookholzberg vermutlich in einer Badewanne ertrunken. Den Ermittlungen zufolge würden dringende Gründe für die Annahme vorliegen, dass es sich nicht um einen Unfall, sondern um ein vorsätzliches Tötungsdelikt handelt.

Kind stirbt im Krankenhaus

Der Junge war mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er jedoch kurze Zeit später verstarb. Die vorläufigen rechtsmedizinischen Untersuchungen würden auf einen Ertrinkungstod hindeuten, so die Sprecherin. Die Untersuchungen dauerten allerdings noch an.

Unterbringung in Psychiatrie beantragt

Die 19-jährige Mutter steht im Verdacht, für den Tod ihres Sohnes verantwortlich zu sein. Durch die Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde ein vorläufiger Unterbringungsbefehl in eine psychiatrische Einrichtung beantragt. Weitere Einzelheiten wollte die Sprecherin aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen.

