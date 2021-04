Stand: 12.04.2021 12:16 Uhr Keine Notlage: Frau blockiert 161-mal 110-Notruf in Wittmund

Eine Frau aus dem Landkreis Aurich hat in den vergangenen zwei Wochen 161-mal den Notruf 110 angerufen und die Leitung blockiert, wie die Polizei in Osnabrück mitteilte. Demnach habe die 49 Jahre alte Frau die Regionalleitstelle Wittmund in diesem Zeitraum rund eineinhalb Stunden belegt. Eine Notlage habe zu keinem Zeitpunkt vorgelegen, hieß es. Trotz Ansagen der Beamten am Telefon und eines Hausbesuches zeigte sich die Anruferin uneinsichtig. Nun erwartet sie eine Anzeige wegen Missbrauchs von Notrufen. Bei einer Verurteilung drohen laut Polizei entweder eine Geldstrafe oder bis zu ein Jahr Gefängnis. Was die Frau zu ihren Anrufen trieb, dazu machte die Polizei keine Angaben.

