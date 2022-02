Keine Kündigungen bei Airbus: Aufatmen in Niedersachsen Stand: 01.02.2022 15:57 Uhr Aufatmen an Niedersachsens Standorten: Flugzeugbauer Airbus und die IG Metall haben sich geeinigt: Bis 2030 wird es in der zivilen Flugzeugfertigung keine betrieblichen Kündigungen geben.

"Das Gesamtpaket ist gut. Wir können auch in Varel mit diesem Abschluss leben", sagte der Betriebsratsvorsitzende Jürgen Bruns dem NDR Niedersachsen. Dort fertigen rund 3.000 Mitarbeitende Einzelteile. Den Verhandlungen nach soll eine Investorenlösung im Werk nur möglich sein, wenn auch die Gewerkschaft IG Metall dem zustimmt. Sollte kein Investor gefunden werden, würde die Teilefertigung bei Airbus verbleiben.

Bürgermeister "überglücklich"

Varels Bürgermeister Gerd-Christian Wagner (SPD) sagte, er sei überglücklich, dass ein gutes Etappenziel erreicht wurde. Es sei aber nicht zu Ende, denn die Frage eines Investors müsse nach wie vor geklärt werden. Erleichtert reagierte auch die SPD-Bundestagsabgeordnete Siemtje Möller aus Varel. Sie sei sehr froh, dass sich Airbus endlich bewegt habe und ernsthaft den Verbleib der Tochter Premium Aerotec im Unternehmen prüfe.

Zehn Monate in Verhandlung - kurz vor dem Streik

Die zähen Verhandlungen hätten es erreicht, dass Arbeitspakete, Standorte und Beschäftigung gesichert sind, so Möller. Nach so vielen Monaten der Unsicherheit sei sie über dieses Ergebnis sehr erleichtert. Vorangegangen waren rund zehnmonatige Auseinandersetzungen mit mehreren Warnstreiks und insgesamt sieben Verhandlungsrunden.

Tochterfirma wird geschaffen

Das Airbuswerk in Stade wird mit Teilen des Stammwerks in Hamburg-Finkenwerder sowie mit den Premium Aerotec-Werken in Nordenham und Bremen in einem neuen Tochterunternehmen zusammengeführt - intern "ASA" genannt. Die rund 10.000 Mitarbeiter dort werden vor allem Flugzeugrümpfe und Sektionen bauen. In der Airbus-Production GmbH Hamburg verbleiben 12.000 Flugzeugbauer.

