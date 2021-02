Stand: 15.02.2021 12:48 Uhr Kabinenbauer: Produktion läuft nach Corona-Ausbruch wieder

Beim Kabinenbauer EMS PreCab in Papenburg läuft die Produktion heute wieder an, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. In der Firma sind die Corona-Fallzahlen gesunken. Das Tochterunternehmen der Meyer Werft hatte in der vergangenen Woche den Betrieb eingestellt, weil sich dort ingesamt 27 Mitarbeiter mit dem Virus infiziert hatten. Von den ingesamt 230 Mitarbeitern befinden sich zudem 65 Angestellte in Qurantäne, deshalb werde die Produktion in verringerter Kapazität beginnen, so ein Sprecher der Meyer Werft. Bei einem erneuten Corona-Test vor Arbeitsbeginn am Montagmorgen gab es keine weiteren positiven Fälle. Erst nach Ablauf der Quarantäne will der Betrieb in Papenburg zur Volllast zurückkehren. Bei EMS PreCab werden Kabinen für die Kreuzfahrtschiffe der Meyer Werft gebaut.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 15.02.2021 | 13:30 Uhr