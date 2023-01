Stand: 22.01.2023 10:52 Uhr Jugendlicher attackiert Zugbegleiter - Fahrgäste greifen ein

Nachdem er in einem Zug der Nordwestbahn zwischen Delmenhorst und Hude (Landkreis Oldenburg) handgreiflich geworden ist, ermittelt die Bundespolizei jetzt gegen einen Jugendlichen. Der 16-Jährige soll am Samstagabend ohne Fahrschein unterwegs gewesen sein. Bei der Kontrolle soll er den Zugbegleiter am Revers gegriffen und beschimpft haben. Sieben Fahrgäste griffen daraufhin ein und unterstützten den 50-Jährigen. Der Angreifer musste den Zug verlassen, das Eingreifen der Männer habe dabei geholfen. Ein Sprecher der Bundespolizei lobte in diesem Zusammenhang das couragierte Auftreten der Fahrgäste. Der Zugbegleiter hat Anzeige erstattet.

