JadeWeserPort erhält größere Brücken für Containerschiff-Giganten Stand: 26.08.2023 11:13 Uhr Der Terminalbetreiber Eurogate will den JadeWeserPort in Wilhelmshaven fit machen für die weltgrößten Containerschiffe. Dazu werden die bestehenden Containerbrücken erhöht und zwei neue gebaut.

"Die Brückenerhöhung ist in vollem Gange", sagte ein Sprecher von Eurogate. Sechs der acht bestehenden Containerbrücken am JadeWeserPort seien bereits um elf Meter erhöht worden. Noch in diesem Jahr sollen auch die übrigen zwei folgen. Die beiden neuen Brücken seien bereits in Einzelteilen geliefert worden. Sie sollen noch in diesem Jahr aufgebaut, an die Kaikante geschoben und getestet werden, um dann im Frühjahr 2024 in Betrieb zu gehen. Eurogate investiert 150 Millionen Euro für den Umbau.

Eurogate hofft auf die größten Containerschiffe

Die derzeit größten Schiffe können rund 24.000 sogenannte Standardcontainer transportieren. Sie sind so gebaut, dass die Container höher gestapelt werden können - darauf waren die Containerbrücken in Wilhelmshaven bislang nicht ausgelegt. Der Eurogate-Sprecher geht davon aus, dass nach dem Ausbau auch Schiffe dieser Größenordnung Wilhelmshaven anlaufen werden.

JadeWeserPort ist ausgelegt für 2,7 Millionen Container

Im vergangenen Jahr wurden am JadeWeserPort 683.400 Standardcontainer umgeschlagen. Den höchsten Umschlag hatte der Tiefwasserhafen 2021 mit 713.000 Standardcontainern. Auch rund elf Jahre nach seinem Start hinkt der JadeWeserPort damit deutlich hinter den Erwartungen zurück. Ausgelegt ist er für 2,7 Millionen Standardcontainer pro Jahr. Zuletzt verzeichneten auch die anderen auf Container spezialisierten Häfen in Hamburg und Bremerhaven Rückgänge bei den Umschlagszahlen. Anders als den JadeWeserPort können Schiffe mit größerem Tiefgang diese Häfen über Weser und Elbe nicht voll beladen erreichen.

