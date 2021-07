Stand: 08.06.2019 17:28 Uhr JadeWeserPort bekommt chinesisches Logistikzentrum

Am Tiefwasserhafen JadeWeserPort in Wilhelmshaven soll ein chinesisches Logistikzentrum entstehen. Ein entsprechender Vorvertrag ist nun unterschrieben worden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Verhandlungen hatten mehrere Jahre gedauert. In dem Logistikzentrum sollen auf etwa 20 Hektar Fläche chinesische Waren umgeschlagen werden. China Logistics mit Sitz in Peking ist den Angaben zu Folge eines der größten chinesischen Logistikunternehmen. Es betreibt insgesamt 58 Logistikzentren.

