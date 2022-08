Stand: 31.08.2022 08:54 Uhr Initiative fordert wohnortnahe Geburtsstation in Cloppenburg

Für Schwangere wird es immer ungemütlicher. Sie müssen auf dem Land immer weitere Wege fahren, um ihr Kind zur Welt zur bringen. Ein Zusammenschluss aus Hebammen, Frauenärzten und -ärztinnen sowie Eltern kämpft nun um den Erhalt der Geburtshilfe in Cloppenburg. Die Initiative "Gute Geburt" ruft heute zu einer Kundgebung in Cloppenburg auf. Im vergangenen Jahr hat die Geburtsstation im Krankenhaus Friesoythe dicht gemacht. Jetzt ist auch der Kreißsaal in Cloppenburg nur noch eingeschränkt verfügbar, obwohl im Kreisgebiet jedes Jahr mehr als 2.000 Babys zur Welt kommen. Gemessen an der Einwohnerzahl ist das mehr als in jedem anderen Landkreis in Niedersachsen.

