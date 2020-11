In Wilhelmshaven entsteht vorerst kein LNG-Terminal Stand: 06.11.2020 12:23 Uhr

Die Absichten der Marktteilnehmer reichten für eine "Fortsetzung in bisheriger Form" nicht aus. Die Projektgesellschaft, die den sogenannten LNG-Terminal in Wilhelmshaven errichten sollte, stelle deshalb die bisherigen Planungen auf den Prüfstand, sagte Uniper-Sprecher Georg Oppermann zu NDR 1 Niedersachsen. In Wilhelmshaven sollte flüssiges Erdgas per Schiff ankommen. Ein Pipelinebau zum Gasspeicher-Standort Etzel war ebenfalls geplant. Die Gesellschaft, die zu 100 Prozent Uniper gehört, überlege nun, wie der Standort Wilhelmshaven als Importhafen für umweltfreundliches Gas genutzt werden könne. Langfristig sei auch der direkte Import von Wasserstoff eine Option.

Umweltschützer sehen Chance zugunsten erneuerbarer Energien

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) wertet die Entscheidung als Erfolg für Umweltschutz und Klima. "Heute noch dreistellige Millionenbeträge in eine fossile Infrastruktur zu stecken, ist nicht nur klimapolitisch unsinnig, sondern macht auch ökonomisch überhaupt keinen Sinn", sagte Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner am Freitag. Mit der Abkehr vom geplanten LNG-Terminal habe Uniper die Chance, stärker in erneuerbare Energien zu investieren. Angesichts der Nähe zu sensiblen Naturräumen wie dem Nationalpark Wattenmeer sei der Standort in Wilhelmshaven jedoch weiterhin ungeeignet.

