Impfskandal in Friesland: Betroffene machen neue Termine aus Stand: 11.08.2021 14:21 Uhr Am Tag nach Bekanntwerden von mutmaßlich manipulierten Corona-Impfungen im Impfzentrum in Schortens haben sich 2.000 Menschen für neue Termine angemeldet. Es gibt bis zu viermal so viele Betroffene.

"Die Bürgerinnen und Bürger reagieren sehr besonnen", sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Mittwoch in Hannover. Am Dienstag hatten Polizei und der Landkreis Friesland bekannt gegeben, dass möglicherweise 8.557 Menschen keinen Impfschutz gegen Covid-19 haben könnten, weil eine Krankenschwester Spritzen mit einer Kochsalzlösung statt mit Impfstoff aufgezogen haben soll. Sie sollten nun schnellstmöglich eine weitere Impfung erhalten. Der Landkreis hat eigenen Angaben zufolge Betroffene per Brief oder E-Mail benachrichtigt. Zudem sind eine Bürger-Hotline unter der Nummer (0800) 0 00 51 60 und eine FAQ-Info-Seite geschaltet. Ob sich einige der meist älteren Impfwilligen in Folge mit dem Coronavirus infiziert haben und womöglich sogar daran gestorben sind, ist unklar. "Das sind Meldedaten, die hier nicht übereinandergelegt werden - auch aus Datenschutzgründen", erklärte die Sprecherin des Gesundheitsministeriums.

Senioren, Pflegepersonal, Erziehende und Ärzte betroffen

Betroffen sind nach Behördenangaben vorwiegend Menschen über 70 Jahren, die zwischen dem 5. März und 20. April das Impfzentrum in Schortens-Roffhausen besucht haben. Darüber hinaus seien in diesem Zeitraum Mitarbeitende von Hospizen und mobilen Pflegediensten, Erzieherinnen und Erzieher sowie Ärztinnen und Ärzte geimpft worden. Momentan ist unklar, in wie vielen der 8.557 potenziellen Fälle tatsächlich Kochsalzlösung in den Spritzen enthalten war. "Fakt ist, wir wissen nicht, wie viele davon ungeimpft oder nur teilweise geimpft sind", sagte am Dienstag der Leiter des Niedersächsischen Corona-Krisenstabs Heiger Scholz. "Es mag sein, dass nur jede dritte Spritze manipuliert war, es mag sein, dass es keine weiteren Fälle gibt. Die Frau zeigt sich leider gegenüber der Polizei nicht kooperativ, sondern sie schweigt."

Videos 2 Min Schröder: Umfang der Manipulationen ist unbekannt Claudia Schröder vom niedersächsischen Krisenstab stellt den aktuellen Stand der Erkenntnisse aus Friesland dar. (10.10.2021) 2 Min

Polizei will Ausmaß möglicher Manipulationen klären

Die Polizei will derweil weitere Zeugen vernehmen, um das Ausmaß der Vorwürfe zu klären, sagte am Mittwoch die Sprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven, Janina Schäfer. Strafrechtliche Ermittlungen gegen die 40-jährige Krankenschwester liefen derzeit nur in den sechs ursprünglich bekannt gewordenen Fällen. Zunächst gingen die Behörden davon aus, dass die Krankenschwester lediglich am 21. April sechs Menschen Kochsalzlösung statt des Biontech-Wirkstoffs Comirnaty injiziert hatte. Als Grund nannte sie seinerzeit, dass ihr eine Ampulle mit dem Vakzin zerbrochen und sei und sie aus Scham den Leiter des Impfzentrum zunächst nicht habe informieren wollen. Die Frau wurde entlassen. Die Zahl möglicher Betroffener stieg nach Zeugenvernehmungen und ließ Zweifel an ihrer Darstellung aufkommen. Die Polizei fand heraus, dass die Krankenschwester in sozialen Medien impfkritische Texte geteilt hatte. Das Fachkommissariat für politisch motivierte Kriminalität übernahm die Ermittlungen.

Rechtsanwälte: Es gab keine weiteren Taten

Die Rechtsanwälte der Frau weisen eine politische Motivation ihrer Mandantin zurück, genauso wie den nun von den Behörden vermuteten Umfang der Taten. Bei den Kochsalzspritzen am 21. April habe es sich um einen "einmaligen Vorfall" gehandelt. "Insbesondere hat es keine weiteren Tage gegeben, an denen der Impfstoff nicht pflichtgemäß in der vorgesehenen Menge durch unsere Mandantin verabreicht wurde", heißt es in einer Mitteilung.

Krisenstab: Wiederholung der Impfung ist unproblematisch

Der Corona-Krisenstab in Hannover kündigte am Dienstag an, dass sich die Betroffenen in den Impfzentren Friesland, Wilhelmshaven, Ammerland und Wittmund nachimpfen beziehungsweise impfen lassen können. "Eine Wiederholungsimpfung ist selbst dann anzuraten und unproblematisch, wenn die Impfung erfolgreich war", sagte die stellvertretende Leiterin Claudia Schröder. Sie sei völlig unschädlich. "Und daher ist das jetzt das Mittel der Wahl." Auch der Präsident des Landesgesundheitsamts, Matthias Pulz, sagte, zusätzliche Impfungen seien gesundheitlich unbedenklich. Für die Tausenden mutmaßlichen Opfer der Manipulation werde Schröder zufolge - trotz der Schließung der stationären Impfzentren am 30. September - eine Zweitimpfung vor Ort ermöglicht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 11.08.2021 | 15:00 Uhr