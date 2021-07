Stand: 05.07.2021 09:13 Uhr Illegales Autorennen auf A31: Polizei kassiert Führerscheine

Die Polizei hat am Sonntag auf der A1 bei Riepe (Landkreis Aurich) ein illegales Autorennen beendet. Zwei Männer aus Bremen im Alter von 23 und 24 Jahren waren zunächst auf der Autobahn 28 mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Leer und dann weiter über die A31 in Richtung Emden unterwegs. Dabei überholten sie andere Autos rechts und fuhren dicht auf. Ein Taxifahrer habe nur noch durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß nach einem solchen Überholmanöver vermeiden können. Augenzeugen hatten die Polizei alarmiert. Die Beamten stoppten die beiden Fahrer und kassierten ihre Führerscheine.

