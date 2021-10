Hurtigruten-Schiff stoppt in Cuxhaven - zum Geldsparen? Stand: 05.10.2021 14:27 Uhr Auf der Fahrt von Hamburg nach Norwegen macht ein Kreuzfahrtschiff der norwegischen Hurtigruten-Reederei am Dienstag erstmals in Cuxhaven fest. Der Zwischenstopp dürfte wohl finanzielle Gründe haben.

Nach norwegischem Recht kann ein norwegisches Kreuzfahrtschiff, das außerhalb der norwegischen Gewässer mindestens zwei Häfen anläuft, ausländische Besatzungsmitglieder nach internationalen Tarifen bezahlen. Mit dem Zwischenstopp des Kreuzfahrtschiffs "Otto Sverdrup" in Cuxhaven kann die Reederei nach Informationen des NDR in Niedersachsen Niedriglöhne für einen Großteil der Schiffsbesatzung zahlen.

Cuxhaven - eine Stadt mit Kreuzfahrt-Tradition

Alle zwei Wochen soll das Kreuzfahrtschiff auf der Reise nach Norwegen Cuxhaven für einen kurzen Zwischenstopp anlaufen, was die Cuxhavener Tourismuswirtschaftsgemeinschaft begrüßt. Cuxhavens Oberbürgermeister Uwe Santjer (SPD) will die "Otto Sverdrup" am Dienstagabend persönlich willkommen heißen. Auch wenn der Stopp so kurz nach dem Ablegen in Hamburg wohl nicht aus touristischen Gründen geschieht, verbindet Cuxhaven damit eine Wiederaufnahme seiner Tradition als Kreuzfahrt-Hafen. Denn im Jahr 1891 begann in der Stadt mit dem Schnelldampfer "Augusta Victoria" der Reederei Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft (Hapag) die erste Kreuzfahrt der Geschichte.

