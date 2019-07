Stand: 24.07.2019 19:15 Uhr

Hühnerstall abgebrannt - rund 86.500 Tiere sterben

Am Mittwoch ist es in Neuenkirchen-Vörden (Landkreis Vechta) zu einem verheerenden Feuer gekommen. Ein Feldbrand griff gegen 15 Uhr auf einen Hühnerstall über, in dem rund 86.500 Tiere gehalten wurden. Rund 150 Feuerwehrleute aus dem Landkreisen Vechta und Osnabrück waren im Einsatz, um den Brand zu löschen. Die Tiere konnten nicht mehr gerettet werden. "Da kamen wir gar nicht mehr dran", sagte Ralf Bürger, Ortsbrandmeister von Vörden auf Nachfrage.

Schaden wohl in Millionenhöhe

Am Abend war das Feuer unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten mit rund 50 Feuerwehrleuten sollten laut Bürger noch bis in den frühen Morgen dauern. "Es gibt viele Glutnester und es besteht Einsturzgefahr, wir können vorerst nur von außen löschen", so der Ortsbrandmeister. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im mittleren einstelligen Millionenbereich.

