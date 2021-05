Stand: 10.05.2021 07:25 Uhr Holtriem: Neunjähriger bei Treckerunfall schwer verletzt

Ein neun Jahre alter Junge ist in Holtriem im Landkreis Wittmund bei einen Treckerunfall schwer verletzt worden. Laut Polizei war das Kind am späten Sonntagnachmittag mit seinem 62-jährigen Großvater auf dem Trecker unterwegs, als das Fahrzeug in einen Graben rutschte. Das Kind wurde eingeklemmt und schwer verletzt. Es kam mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Oldenburg. Wie der Trecker in den Graben geriet, ist unklar.

