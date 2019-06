Stand: 05.06.2019 10:43 Uhr

Högel: Verteidiger fordern Freispruch in 31 Fällen

Im Prozess gegen den früheren Krankenpfleger Niels Högel haben seine Verteidigerinnen in vielen der angeklagten 100 Mordvorwürfe einen Freispruch gefordert. In 31 Fällen sei ihm die Verantwortung für den Tod der Patienten nicht nachzuweisen. In weiteren 14 Fällen beantragen die Rechtsanwältinnen eine Verurteilung wegen versuchten Mordes, in 55 Fällen wegen Mordes. "Weder wir noch Herr Högel leugnen, dass er in vielen Fällen der Täter ist. Dennoch kann er nur für Taten verurteilt werden, die er begangen hat und nicht für Taten, die er begangen haben könnte", sagte Verteidigerin Ulrike Baumann am Landgericht Oldenburg. Morgen könnte das Urteil fallen.

Staatsanwaltschaft fordert Freispruch in drei Fällen

Die Staatsanwaltschaft will den 42-Jährigen dagegen für 97 Morde an den Krankenhäusern Delmenhorst und Oldenburg zur Verantwortung ziehen. Sie fordert - ebenso wie die Anwälte der Nebenkläger - eine lebenslange Freiheitsstrafe. Ursprünglich waren Högel 100 Morde zur Last gelegt worden. In den Medien war vom "größten Mordprozess der Nachkriegsgeschichte" die Rede. Weil die Staatsanwaltschaft in drei Fällen keine eindeutigen Beweise für eine Mordtat sah, plädierte sie in diesen Fällen auf Freispruch. In den übrigen Fällen hält die Staatsanwaltschaft es für erwiesen, dass Högel Herzstillstände bei den Patienten herbeiführte, um sich in der Reanimation zu beweisen. Högel hatte vor Gericht 43 Taten eingeräumt und fünf ausdrücklich bestritten. Für die übrigen 52 Taten gab er an, sich nicht erinnern zu können. Er schloss in diesen Fällen aber auch nicht aus, die Patienten getötet zu haben. Högels mutmaßliche Opfer waren zwischen 34 und 96 Jahre alt. Die Fälle sollen sich in den Jahren 2000 bis 2005 ereignet haben.

Gericht entscheidet auch über Sicherungsverwahrung

Högel war in zwei früheren Prozessen schon wegen sechs Patiententötungen zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Seit 2009 sitzt er im Gefängnis. In dem jetzt erwarteten Urteil soll eine Gesamtfreiheitsstrafe gebildet werden. Sollte das Landgericht Oldenburg eine besondere Schwere der Schuld feststellen, könnte Högel nur in Ausnahmefällen - etwa bei schwerer Krankheit - nach 15 Jahren freikommen. Das Gericht muss außerdem über eine anschließende Sicherungsverwahrung entscheiden. Ein psychiatrischer Gutachter hatte Högel vor Gericht eine Persönlichkeitsstörung attestiert. Er sei aber schuldfähig.

