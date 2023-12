Stand: 11.12.2023 12:40 Uhr Hochwassergefahr an mehreren Flüssen in Niedersachsen

In Niedersachsen nimmt die Hochwassergefahr an zahlreichen Flüssen zu - vielerorts liegen die Pegelstände bereits deutlich über den Warnwerten. An der Hunte in Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) sind erste tiefer liegende Wege gesperrt worden. Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz warnt zudem, dass unter anderem an der Aller, Lune, Hamme, Oste und Schwinge mittleres Hochwasser besteht oder demnächst erreicht wird. Auch für Leine, Fuhse und Schunter gilt eine Hochwasserwarnung. Insgesamt sind vor allem landwirtschaftliche Flächen betroffen. Aufgrund der anhaltenden Niederschläge sind die Böden so gesättigt, dass sie keine Feuchtigkeit mehr aufnehmen können.

Weitere Informationen Wetter in Niedersachsen: Warnung vor Sturmböen ausgeweitet Der DWD hat seine Angaben präzisiert. Demnach kann es neben dem Harz auch im Süden und Südwesten sehr windig werden. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Nachrichten, News, aktuell , Info, NDR 1, Niedersachsen, Regional, Mitschnitt, 15 Uhr, 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 11.12.2023 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hochwasser