Wetter in Niedersachsen: Warnung vor Sturmböen im Harz Stand: 11.12.2023 08:29 Uhr Es bleibt stürmisch in Teilen Niedersachsens: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Sturmböen im Harz. Landesweit sind Wolken und Niederschläge angekündigt - im Nordwesten drohen Gewitter.

Die neue Woche startet bewölkt und nass. Verantwortlich dafür ist "Walter": Das Tief bringt seit Sonntag feucht-milde Luft aus Südwest nach Norddeutschland - das sorgt auch heute in Niedersachsen für relativ milde Temperaturen - aber auch für viele Wolken. Insbesondere im Harz bläst der Wind zudem kräftig - dort gilt aktuell eine amtliche Warnung des DWD vor Sturmböen: Oberhalb von 400 Metern sind Böen um 65 Kilometer pro Stunde möglich, in exponierten Lagen erreicht der Wind teils Geschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometern pro Stunde, so die Meteorologen.

Wetterprognose: Sonne am Dienstag, Schnee am Donnerstag

Am Dienstag soll laut Vorhersage die Wolkendecke zeitweise aufbrechen und die Sonne sich auch mal wieder zeigen. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen vier und acht Grad. Nachts werden Tiefstwerte um ein Grad an der Elbe und um fünf Grad im Südwesten Niedersachsens erwartet. Zur Wochenmitte nimmt die Niederschlagswahrscheinlichkeit dann wieder zu - während die Temperaturen sinken. Am Donnerstag kann der Regen laut Prognosen örtlich in Schneeregen - im Bergland auch in Schnee - übergehen.

