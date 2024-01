Hochwasser: Gemeinde Lilienthal bekommt Hilfe aus dem Ahrtal Stand: 13.01.2024 12:43 Uhr Die vom Hochwasser in Niedersachsen stark betroffene Gemeinde Lilienthal (Landkreis Osterholz) soll Bautrockner aus dem Ahrtal bekommen. Auf ein Spendenkonto für Betroffene flossen bereits mehr als 80.000 Euro.

Die Freiwilligenagentur Lilienthal hatte in den sozialen Medien einen Spendenaufruf gestartet. Daraufhin meldete sich ein Verein, der durch Spenden finanzierte Bautrockner aus dem Ahrtal liefern will. Das sei eine Riesenhilfe, so Regine Moll von der Freiwilligenagentur. Die Menschen aus dem Ahrtal wollten etwas zurückgeben. Bei der Flutkatastrophe 2021 waren dort mehr als 130 Menschen gestorben. Weitere Sachspenden sollen über private Kontakte aus Rheinland-Pfalz eintreffen.

Moll: Menschen in Lilienthal haben Existenzängste

Auf das Spendenkonto der Freiwilligenagentur Lilienthal seien bereits mehr als 80.000 Euro geflossen, sagte Moll. Das Geld solle Menschen zugutekommen, die finanziell nicht so gut aufgestellt und nicht versichert seien. Bis Ende Januar könnten sie Anträge auf Soforthilfe von bis zu 1.000 Euro stellen. Viele hätten Existenzängste, weil sie nicht wüssten, wann Hilfen von Land und Bund kämen, erklärte Moll. Während des Hochwassers in Niedersachsen hatte die Freiwilligenagentur eine Hilfsplattform gestartet, auf der sich Betroffene unter anderem Werkzeuge ausleihen oder Beistand finden können.

