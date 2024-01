Hochwasser in Niedersachsen: Der große Danke-Tag! Stand: 10.01.2024 10:00 Uhr Viele engagierte Helferinnen und Helfer waren auf den Beinen, um zu helfen – und viele helfen immer noch. Sagen Sie Danke mit NDR 1 Niedersachsen.

Das Hochwasser hat Niedersachsen hart getroffen: Viele Gebiete sind überschwemmt, Flüsse über die Ufer getreten und Keller vollgelaufen. Doch überall in Niedersachsen waren und sind Helferinnen und Helfer rund um die Uhr im Einsatz, um das Schlimmste zu verhindern. Am 13. Januar 2024 können Sie gemeinsam mit NDR 1 Niedersachsen Danke sagen!

THW, Feuerwehr oder Nachbarn: Wem wollen Sie Danke sagen?

Sandsäcke befüllt, Keller ausgepumpt oder trockene Unterkunft: Wer hat Ihnen geholfen? Bedanken Sie sich persönlich bei den Menschen, von denen Sie in dieser Situation unterstützt worden sind. Machen Sie mit und bedanken sich per Telefon 08000 80 22 22 oder schicken Sie eine Sprachnachricht in der NDR NDS App.

Haben Sie ein besonderes Foto vom Einsatz der Helferinnen und Helfern? Dann schicken Sie uns Ihr Foto! Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schicken es ab.

Senden Sie uns Ihr Foto!

