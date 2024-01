Stand: 12.01.2024 12:59 Uhr Bad Münder: Freibad schenkt Hochwasserhelfern ermäßigten Eintritt

In Bad Münder (Landkreis Hameln-Pyrmont) hat ein Freibad eine besondere Aktion für ehrenamtliche Helferinnen und Helfer der regionalen Feuerwehren und des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) angekündigt. Als Anerkennung für ihre Unterstützung, und zwar nicht nur beim Hochwasser, bietet das Schwimmbad den Einsatzkräften für die kommende Saison einen ermäßigten Eintrittpreis von 1,12 Euro statt regulär 2,50 Euro an - in Anlehnung an die Notrufnummer 112. Das berichtete die Neue Deister-Zeitung (NDZ). "Feuerwehrmännern und -frauen und Katastrophenschutzeinsatzkräften gebührt nicht nur unser allergrößter Respekt vor eurer unermüdlichen und gefährlichen Arbeit, sondern gleichwohl größter Dank", teilte Christian Dreeke, Vorsitzender des Freibads Beber-Rohrsen in einem Schreiben an die Hilfskräfte mit, das der NDZ vorliege. Gerade an den Feiertagen sei das Privatleben vieler Ehrenamtlicher in den Hintergrund gerückt, so Dreeke. Bei der Aktion gehe es daher vor allem um die Geste.

