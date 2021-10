Stand: 10.10.2021 16:57 Uhr Hatten: 80-Jähriger stirbt bei Autounfall

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Landstraße L872 in Hatten (Landkreis Oldenburg) ist am Sonntagmittag ein 80-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der aus Oldenburg stammende Mann auf der Hatter Landstraße Richtung Kirchhatten unterwegs, als er kurz nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Ersthelfer konnten den 80-Jährigen noch aus dem Auto holen, bevor das Fahrzeug Feuer fing und schließlich komplett ausbrannte. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen verstarb der Mann jedoch noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Zum Löschen des Fahrzeugbrands war die Feuerwehr Kirchhatten im Einsatz. Für die Unfallaufnahme und die Bergung des Wracks musst die Landstraße für 2,5 Stunden voll gesperrt werden.

VIDEO: Landkreis Oldenburg: Mann stirbt bei Unfall (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 11.10.2021 | 06:30 Uhr