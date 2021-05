Stand: 14.05.2021 09:13 Uhr Harpstedt: 45-Jähriger bei Fahrradunfall schwer verletzt

Bei einem Unfall in der Gemeinde Harpstedt (Landkreis Oldenburg) hat am Donnerstag ein 45-jähriger Fahrradfahrer schwere Verletzungen erlitten. Nach Angaben eines Polizeisprechers kam der Mann bei einem Familienausflug von der Fahrbahn ab und stürzte. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 14.05.2021 | 09:30 Uhr